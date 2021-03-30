Видео появилось на Youtube-канале компании.

О съемках культового хоррора ранее объявил комедийный актер Крис Рок. По словам актера, он нашел способ вдохнуть вторую жизнь в культовую историю о Джоне Крамере. Девятая часть ленты выйдет в прокат под названием “Спираль”.

По сюжету, детектив Изекиль Зик Бэнкс (Крис Рок), который живет в тени своего выдающегося отца (Сэмюэл Л. Джексон), с новым напарником будет расследовать серию жестоких убийств. Тогда в его жизни начнется новая игра на грани жизни и смерти.

Премьера ленты запланирована на 20 мая 2021 года.

Режиссером ленты стал один из создателей оригинальной “Пилы” Даррен Линн Босман.