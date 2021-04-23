ЗеПорушення

47

Всего нарушений

2

Максимум без нарушений
15:29 Джастін Теру отримав важливу пораду від друга після одруження з Дженніфер Еністон
15:07 Буш-молодший зізнався, за кого голосував на виборах президента США
15:02 Range Rover принца Вільяма і Кейт Міддлтон виставлять на аукціон
14:49 Амбітна мета Байдена: США хочуть удвічі скоротити викиди парникових газів до 2030 року
14:37 У мережі з’явився тизер продовження серіалу «Декстер», – відео
14:32 Токійський автосалон скасовано вперше за 67 років
Партнерский материал
14:05 Користь вживання сала: Особливості продукту
13:59 Гурт KAZKA випустив магічний фентезі-кліп на нову пісню «М’ята»: відео
13:58 У США нетвереза пасажирка ледь не задушила водія Uber, – моторошне відео
13:56 В Індії через пожежу в лікарні загинули 13 COVID-пацієнтів
13:30 Емінем анонсував вихід власної NFT-колекції «Shady Con», – відео
13:25 Оскар 2021: Повний список номінантів
13:09 Ляшко пояснив, коли розпочнеться COVID-вакцинація колективів компаній
12:54 У Східному Єрусалимі відбулися жорсткі сутички: є постраждалі
10:14 Коронавірус досяг найвищої вершини в світі
10:08 В МОЗ розповіли, коли Україна отримає наступні партії COVID-вакцин у рамках COVAX
09:38 Кейт Міддлтон і принц Вільям в день народження Луї показали його нове фото
07:57 МОК оголосив про проведення перших віртуальних Олімпійських ігор
07:26 Сьогодні у більшості областей України очікується дощ
02:12 Сенат США прийняв законопроєкт, що засуджує дискримінацію проти азійців
01:50 ВООЗ просить африканські країни не викидати прострочені вакцини проти COVID-19
01:14 У травні в Англії почнуть діяти COVID-паспорти
01:09 Twitter тестує професійні профілі для бізнесу
00:52 «Це ганьба»: Грета Тунберг вимагає відмовитися від викопного палива
00:47 Справа «Роттердам+»: Венедіктова прокоментувала вимогу НАБУ щодо зміни прокурора у справі
00:35 У Роттердамі встановили головну сцену «Євробачення-2021»
00:18 США презентували план щодо фінансування боротьби зі змінами клімату
00:17 Венедіктова розповіла, чи взялася прокуратура за «Велике будівництво»

22 апреля

23:39 В США побудують 500 тисяч електрозаправних станцій

У мережі з’явився тизер продовження серіалу «Декстер», – відео

Творці драматичного американського серіалу “Декстер” показали перший тизер продовження історії.

Пятница, 23 апреля 2021, 14:37

Трейлер з’явився у Twitter каналу Showtime.

У попередньому сезоні маніяк, якого зіграв Майкл С. Холом, оселився в Айрон-Лейк на півночі штату Нью-Йорк та припинив карати злочинців. Однак така кінцівка розчарувала шанувальників серіалу.

У новому ролику зазначається, що маніяк Декстер все ще живе у віддаленому місці. Серійний вбивця не з’явився у тизері, але глядачі почули його голос. Декстер натякнув, що готовий знову вбивати поганих хлопців.

“Немає нічого кращого, ніж повернутися до природи. Своєї природи”, – сказав Декстер.

Дати прем’єри у дев’ятого сезону культового серіалу, до якого увійдуть десять епізодів, поки немає.

  • Кінокритики USA Today склали рейтинг популярних серіалів з найгіршими, нецікавими або нелогічними фіналами. До переліку також потрапив трилер “Декстер”, що закінчився дивним рішенням головного персонажа (Майкл С. Холл) підлаштувати свою смерть і стати лісорубом.
Теги: видео, Декстер

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook