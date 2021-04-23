У мережі з’явився тизер продовження серіалу «Декстер», – відео

Трейлер з’явився у Twitter каналу Showtime.
У попередньому сезоні маніяк, якого зіграв Майкл С. Холом, оселився в Айрон-Лейк на півночі штату Нью-Йорк та припинив карати злочинців. Однак така кінцівка розчарувала шанувальників серіалу.
У новому ролику зазначається, що маніяк Декстер все ще живе у віддаленому місці. Серійний вбивця не з’явився у тизері, але глядачі почули його голос. Декстер натякнув, що готовий знову вбивати поганих хлопців.
“Немає нічого кращого, ніж повернутися до природи. Своєї природи”, – сказав Декстер.
Дати прем’єри у дев’ятого сезону культового серіалу, до якого увійдуть десять епізодів, поки немає.
Nature is calling. #Dexter pic.twitter.com/tX92KWHZLI
— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) April 22, 2021
- Кінокритики USA Today склали рейтинг популярних серіалів з найгіршими, нецікавими або нелогічними фіналами. До переліку також потрапив трилер “Декстер”, що закінчився дивним рішенням головного персонажа (Майкл С. Холл) підлаштувати свою смерть і стати лісорубом.