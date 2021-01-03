После долгого пребывания на Netflix комедийный сериал "Офис" вернулся на NBCUniversal и теперь будет транслироваться на стриминговой платформе Peacock. Чтобы отпраздновать этот шаг, сервис представил невошедшее в сериал "холодное интро" шоу, вдохновленное культовым фильмом братьев Вачовски "Матрица".

Об этом сообщает HYPEBEAST.

В снятом для девятого сезона сериала “холодном интро” (переход непосредственно к рассказу в начале шоу до того, как будут показаны начальные титры) разыгрывается еще одна тщательно продуманная шутка Джима и Пэм над Дуайтом – на этот раз по мотивам популярного блокбастера братьев Вачовски “Матрица”.

Видео начинается с того, что Дуайт сидит в кресле менеджера и видит двух черных кошек, проходящих мимо его двери. В мире “Матрицы”, как известно, появление черного кота в поле зрения означало дежавю. Затем ему приносят пакет, в котором оказывается звонящий телефон. Дуайт берет трубку и неизвестный голос говорит ему пойти на склад и избегать двух мужчин у стойки регистрации, одетых как агент Смит.

Когда Дуайт приходит туда, он встречает персонажа Хью Дейна, который теперь утверждает, что он Дорфеус, брат Морфеуса. Затем Дейн произносит известную фразу о красной и синей таблетке. Все это Джим и Пэм снимают на видео. К удивлению пары, Дуайт выбирает синюю таблетку, объясняя, что он предпочел бы остаться в мире, в котором находится сейчас, потому что впервые в своей жизни он наконец-то счастлив. В конце Джим спешит, чтобы остановить Дуайта от приема потенциально вредной таблетки.