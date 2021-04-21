Відео опубліковане на сторінці фільму в Twitter.

Це пов’язано з релізом фільму в Штатах і HBO Max наприкінці квітня.

Видання CNET зазначає, що першу сцену до релізу вже показували пресі – це був розширений варіант на 13 хвилин, тоді як зараз студія надала тільки 7.

У початковій сцені показуються витоки конфлікту між Скорпіоном і Саб-Зіро.

У США і на HBO Max картина вийде 23 квітня.

  • Раніше у мережі з’явилися перші кадри з нового фільму “Ті, хто бажає мені смерті” (Those Who Wish Me Dead) з Анджеліною Джолі в головній ролі.