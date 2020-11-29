В честь празднования одного миллиарда просмотров клипа на песню Билли Айлиш "Bad Guy" YouTube и Google Creative Lab создали первое в мире "бесконечное" музыкальное видео - мешап из более 17 000 каверов трека.

Об этом пишет The Verge.

Если перейти на billie.withyoutube.com, открывается оригинальный музыкальный видеоклип “Bad Guy” с обложками с обеих сторон, расположенный на фоне сотен крошечных миниатюр видео, плавающих в черной пустоте.

При переходе от одного видео к другому, второе будет воспроизводить ту же долю, на которой остановилось первое – таким образом песня не прерывается, а перетекает из одного кавера в другой. Когда ставите на паузу, отображается статистика о том, сколько каверов вы посмотрели и сколько раз проиграли полный цикл песни.

Кроме того, создатели сделали для удобства различные теги. Есть предсказуемые ключевые слова – такие, как гитара, хор и жесты (для каверов на языке жестов), а также некоторые более забавные варианты – ASMR, кошка и игрушечный цыпленок.