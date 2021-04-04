Об этом пишет американский журнал The Hollywood Reporter.

“Космический джем: Новое поколение” – сиквел фильма 1996 года. Там снова появятся мультяшные герои Looney Tunes и баскетболист Леброн Джеймс из “Лос-Анджелес Лейкерс”, четырехкратный чемпион NBA и самый результативный игрок национального чемпионата США.

По сюжету баскетболист Леброн Джеймс и его сын попадают в виртуальную реальность, где во главе всего – искусственный интеллект (Дон Чиддл). Спастись герои смогут только победив в баскетбольном матче команду, созданную искусственным интеллектом. Помогать Джеймсу будут герои мульт вселенной Looney Tunes.

В оригинальном фильме 1996 года сыграл суперзвезда NBA Майкл Джордан.

“Космический джем 2: Новое поколение” будет доступен на HBO Max в течение 31 дня после выхода в прокат 16 июля.