Ролик опубликовн на YouTube-канале Daryl Dixon.

В тизере показана предыстория спин-оффа “Ходячих мертвецов”.

Режиссерами картины выступили Магнус Мартенс, Дэн Лью, Джордан Вот-Робертс.

Действие фильма “Ходячие мертвецы: Мир за пределами” происходит спустя 10 лет после начала апокалипсиса.

Фильм рассказывает о группе молодых ребят из первого поколениях людей, которые выросли во время нашествия зомби. Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Элтон (Николас Канту) и Сайлас (Хэл Кэмпстон) долгие годы жили в безопасном месте и не знали, каков мир на самом деле. Теперь они выходят наружу и сталкиваются с новыми для себя обстоятельствами.

Премьера нового сериала пройдет 4 октября 2020 года.