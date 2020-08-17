Ролик опубликовн на YouTube-канале Daryl Dixon.
В тизере показана предыстория спин-оффа “Ходячих мертвецов”.
Режиссерами картины выступили Магнус Мартенс, Дэн Лью, Джордан Вот-Робертс.
Действие фильма “Ходячие мертвецы: Мир за пределами” происходит спустя 10 лет после начала апокалипсиса.
Фильм рассказывает о группе молодых ребят из первого поколениях людей, которые выросли во время нашествия зомби. Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Элтон (Николас Канту) и Сайлас (Хэл Кэмпстон) долгие годы жили в безопасном месте и не знали, каков мир на самом деле. Теперь они выходят наружу и сталкиваются с новыми для себя обстоятельствами.
Премьера нового сериала пройдет 4 октября 2020 года.
- Ранее актер сериала “Ходячие мертвецы” Эндрю Линкольн признался, что так и не посмотрел сериал, потому что у него “аллергия на собственное лицо”.