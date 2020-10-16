Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.
Действие картины происходит в Англии в 1840-е годы. По сюжету, молодая девушка-палеонтолог нанимается сиделкой к богатой жительнице Лондона. Со временем их отношения начинают развиваться, обретая неожиданный характер.
Режиссером фильма выступил Френсис Ли. Главные роли сыграли Сирша Ронан и Кейт Уинслет. В ленте также снялись Фиона Шоу, Джемма Джонс и Джеймс Макардл.
Ожидается, что фильм станет одним из главных претендентов на “Оскар” по итогам 2020 года.
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