Кинокомпания Lionsgate показала новый трейлер ЛГБТ-драмы "Аммонит", главные роли в которой сыграли Сирша Ронан и Кейт Уинслет.

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

Действие картины происходит в Англии в 1840-е годы. По сюжету, молодая девушка-палеонтолог нанимается сиделкой к богатой жительнице Лондона. Со временем их отношения начинают развиваться, обретая неожиданный характер.

Режиссером фильма выступил Френсис Ли. Главные роли сыграли Сирша Ронан и Кейт Уинслет. В ленте также снялись Фиона Шоу, Джемма Джонс и Джеймс Макардл.

Ожидается, что фильм станет одним из главных претендентов на “Оскар” по итогам 2020 года.