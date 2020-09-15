Видео опубликовано на YouTube-канале вселенной “Звездных войн”.
В ролях в новой картине по мотивам “Звездных войн” можно увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Педро Паскаля и Карла Уэзерс.
По сюжету нового сезона Мандалорец попытается вернуть Дитя на его родную планету.
Ожидается, что во втором сезоне появятся Бо-Катан, Боба Фетт и другие известные герои франшизы.
Премьера второго сезона ожидается в стриминговом сервисе Disney + 30 октября.
Исполнительным продюсером нового сезона по-прежнему остается Джон Фавро.
- Ранее студия Disney представила первый трейлер сериала “Мандалорец” (The Mandalorian), снятого по вселенной “Звездных войн”.