Disney + показал первый трейлер нового сезона "Мандалорца", в котором главные герои отправляются в новое приключение.

Видео опубликовано на YouTube-канале вселенной “Звездных войн”.

В ролях в новой картине по мотивам “Звездных войн” можно увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Педро Паскаля и Карла Уэзерс.

По сюжету нового сезона Мандалорец попытается вернуть Дитя на его родную планету.

Ожидается, что во втором сезоне появятся Бо-Катан, Боба Фетт и другие известные герои франшизы.

Премьера второго сезона ожидается в стриминговом сервисе Disney + 30 октября.

Исполнительным продюсером нового сезона по-прежнему остается Джон Фавро.