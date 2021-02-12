В Сети появился первый кадр предстоящего мини-сериала "Анна Болейн" о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора и матери Елизаветы I Английской. Главную роль в нем сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Фото опубликовал канал Channel 5. Подробнее пишет Variety.

Сериал расскажет о событиях последних месяцев жизни Болейн перед казнью, когда она бросает вызов патриархальному британскому обществу и изо всех сил пытается обеспечить будущее своей дочери, будущей королевы Елизаветы I.

“Анна Болейн” – едва ли не самый смелый проект Channel 5. В прошлом году его горячо обсуждали, когда создатели объявили кастинг и имя главной героини. Это один из немногих случаев, когда темнокожая актриса играет роль представительницы английской знати.

Кроме Джоди Тернер-Смит в проекте снялись Паапа Эссьеду (брат королевы Джордж Болейн), Марк Стэнли (Генрих VIII) и Лола Петтикрю (в роли третьей жены короля Джейн Сеймур)

Производством сериала также занимались студии Fable Pictures и Sony Pictures Television. Режиссером выступил Линси Миллер (“Падение в мертвые воды”), сценаристом — Ив Хеддервик Тернер.

Съемки сериала завершились в декабре 2020 года в Йоркшире. Премьера запланирована на конец этого года.