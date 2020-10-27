Ролик опубликован на YouTube-канале платформы.
Премьера нового сезона сериала состоится 31 декабря нынешнего года.
Netflix покажет восемь часовых эпизодов, посвященных в основном битве Сабрины Спеллман, роль которой, как и в прошлых сезонах, исполнила Кирнан Шипка, против жуткой нечисти, выпущеной Фаустом Блэквудом, которого сыграл Ричард Койл.
- Американская “Сатанинская церковь” (Satanic Temple) достигла соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 миллионов из-за сериала “Леденящие душу приключения Сабрины”.