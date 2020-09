Ролик опубликован в Twitter-аккаунте стримингового сервиса CBS All Access.

Уже около года компания CBS Television Studios снимает минисериал “Противостояние” с 9 эпизодов, в основе сюжета которого — одноименный роман Стивена Кинга, опубликованный в 1978 году.

По сюжету, из секретной лаборатории правительства США на волю выбралась новая форма гриппа, и пандемия уничтожила 99% всего человечества. На фоне кризиса появился так называемый “черный человек”, зовущий себя Рэндаллом Флэггом. Его считают посланником дьявола.

Флэгг начинает собирать вокруг себя остатки человечества и размещается в Лас-Вегасе. Другие люди организуют “Свободную зону” в одном из провинциальных городков под сопровождением 108-летней посланницы Матери Абигейл и готовятся уничтожить Флегга.

