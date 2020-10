Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

Режиссером картины выступил Гэбриел Рэндж. Главную роль исполнил актер и музыкант Джонни Флинн. В ленте также снялись Марк Марон и Джина Мэлоун.

Сюжет фильма повествует о молодом Боуи и его творческом пути, начиная с первого визита в США в 1971 году.

Создатели картины решили назвать ее Stardust в честь одного из сценических образов музыканта – Зигги Стардаста из глэм-рок альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

В прокат картина выйдет 25 ноября.

СПРАВКА. Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. На протяжении своей карьеры он продал более 136 млн пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

Шесть его альбомов входят в список “500 величайших альбомов всех времен” по версии журнала Rolling Stone. В 2004 г. журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в списке “100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен” и на 23-е место в списке “100 величайших вокалистов всех времен”.

Его последним студийным альбомом стал Blackstar, выпущенный 8 января 2016 года. Музыкант скончался от рака, с которым боролся на протяжении полутора лет.