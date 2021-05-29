Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.
Перший трейлер абсолютно нічого не говорить шанувальникам про те, чого очікувати від шоу, крім того, що прем’єра відбудеться 8 липня.
Головні ролі в перезапуску грають Вітні Пік, Джонатан Фернандес, Елі Браун, Емілі Лінд і Джейсон Готей. З оригінального каста у фільмі з’явиться тільки одна актриса – Крістен Белл, голосом якої і говорить Пліткарка.
Сценарист Джошуа Сафран раніше розповідав, що нова версія серіалу буде більш інклюзивною, ніж попередня. До слова, над костюмами нових героїв працює Ерік Даман, який стилізували оригінальну версію серіалу.
- Раніше у мережі з’явилися перші кадри зі зйомок перезапуску культового серіалу “Пліткарка”.