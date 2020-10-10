Covid-19 Украина

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В Сети появился первый трейлер сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Американский телеканал CBS опубликовал первый трейлер сериала "Противостояние", который является экранизацией одноименного романа Стивена Кинга.

Суббота, 10 октября 2020, 14:42

Ролик размещен на YouTube-канале CBS.

Режиссером девятисерийного проекта стал Джош Бун. В сериале снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг и другие актеры.

По данным издания USA TODAY, по сюжету большая часть населения Земли погибла из-за страшного вируса, который вырвался на свободу из лаборатории. Некоторым удалось пережить ужасную пандемию, но они разделились на две враждующие друг с другом общины, представляющие добро и зло. На светлой стороне оказывается Матушка Абигейл, а на темной стороне – Человек в черном.

Первая серия “Противостояния” выйдет на телеканале CBS 17 декабря.

Теги: видео, Протистояння, трейлер, фильм, Стивен Кинг

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