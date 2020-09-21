Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
Как сообщает CNN, новый трейлер сериала для Disney + дебютировал на церемонии вручения премии “Эмми”.
Шести серийный проект расскажет о событиях, которые происходили с Алой Ведьмой и Виженом после “Мстителей: Финал”.
Роли Алой Ведьмы и Вижена, как и в полнометражных фильмах Marvel, исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани. А режиссером сериала выступил Мэтт Шекман.
Ожидается, что премьера проекта состоится в декабре нынешнего года.
- Disney + показал первый трейлер нового сезона “Мандалорца”, в котором главные герои отправляются в новое приключение.