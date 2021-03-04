В Сети появился тизер второго специального выпуска популярного мультсериала "Южный Парк", который будет посвящен вакцинации от COVID-19.

Ролик опубликован на YouTube-канале South ParQ Studios.

Первый спецвыпуск “Южного парка”, который был посвящен пандемии коронавируса, вышел в эфир 30 сентября.

Ожидается, что второй эпизод будет основан на текущих глобальных реалиях в условиях социально дистанцированной жизни, рассказанных через дерзкий юмор, характерный для “Южного парка”.

Судя по трейлеру в городе Южный парк накаляются страсти. У жителей наблюдается очень высокий спрос на вакцину от коронавируса. Кто-то предлагает Картману деньги, чтобы получить ее без очереди, а Баттерс присоединяется к сторонникам “Lil QTies”, которая олицетворяет теорию заговора Qanon, чтобы просто, для разнообразия, уйти из дома. При этом все герои покорно носят маски.

Часовой спецвыпуск получил название South ParQ Vaccination Special и помимо Comedy Central будет также показан на MTV2. Премьера состоится 10 марта.