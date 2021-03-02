Два промо предстоящего интервью опубликованы на YouTube-канале CBS.
В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интревью не было табуированных тем.
В обоих промо-роликах принц Гарри говорит о своей покойной матери, принцессе Диане, и вспоминает, как непросто она переживала внимание прессы в последние годы своей жизни.
“Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело – но мы хотя бы были вместе. Я просто рад и счастлив сидеть здесь и разговаривать с вами, когда моя жена рядом со мной”, – сказал он.
Один из самых ярких моментов промо – вопрос Опры Меган Маркл “Вы молчали или вас заставили молчать?”.
Решение дать интервью приц Гарри и Меган Маркл приняли через год после того, как отошли от королевских обязанностей и объявили, что будут зарабатывать на жизнь самостоятельно.
Полный разговор пары с Опрой Уинфри выйдет на CBS 7 марта.
- Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.