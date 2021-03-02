Два промо предстоящего интервью опубликованы на YouTube-канале CBS.

В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интревью не было табуированных тем.

В обоих промо-роликах принц Гарри говорит о своей покойной матери, принцессе Диане, и вспоминает, как непросто она переживала внимание прессы в последние годы своей жизни.

“Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело – но мы хотя бы были вместе. Я просто рад и счастлив сидеть здесь и разговаривать с вами, когда моя жена рядом со мной”, – сказал он.

Один из самых ярких моментов промо – вопрос Опры Меган Маркл “Вы молчали или вас заставили молчать?”.

Решение дать интервью приц Гарри и Меган Маркл приняли через год после того, как отошли от королевских обязанностей и объявили, что будут зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Полный разговор пары с Опрой Уинфри выйдет на CBS 7 марта.