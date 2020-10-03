В Сети появился трейлер фэнтезийного фильма «Ведьмы»

Ролик опубликован на YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures.

Режиссером фильма выступил оскароносный Роберт Земекис, известный по фильмам “Назад в будущее”, “Форрест Гамп” и другим.

Картина “Ведьмы” основана на одноименной книге Роальда Даля. Она рассказывает историю о мальчике-сироте, который отправляется в 1967 году с бабушкой на курорт и сталкивается в гостинице с ведьмами, собравшимися там на шабаш.

Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер и Стэнли Туччи, а голосом рассказчика в оригинале стал комик Крис Рок.

Картина выйдет на стриминговом сервисе HBOMax в преддверии Хэллоуина – 22 октября.