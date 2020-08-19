Видео опубликовано на YouTube-канале дистрибьюторской компании Screen Media Films.
Главную роль в фильме сыграла Сьюзан Сарандон, которая ранее снималась в картинах “Тельма и Луиза”, “Одержимость”, “Смерть и жизнь Джона Ф.Донована”. В ленте также снялись – Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Линдси Дункан, Рэйн Уилсон и Сэм Нилл. Режиссером выступил Роджер Мишелл.
Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины с боковым амиотрофическим склерозом, чья семья собирается на выходные, чтоб провести время вместе и попрощаться с Лили, которая решает совершить эвтаназию. Но настроение становится напряженным, когда возникают нерешенные проблемы между Лили и ее дочерьми Дженнифер и Анной.
“Черный дрозд” – это история, которую могут рассказать многие люди. Ни одна семья не идеальна, но, в конце концов, вы обнаруживаете в себе способность принимать всех такими, какие они есть, с недостатками и всем остальным, во благо всей семьи. В конце концов, фильм – действительно воодушевляющая история о жизни, любви и семье, что является универсальной истиной”, – отметила Сарандон в комментарии изданию USA TODAY.
Фильм выйдет в прокат 18 сентября нынешнего года.
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