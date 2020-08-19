В Сети опубликовали первый трейлер драмы "Черный дрозд", который стал ремейком датского фильма 2014 года "Тихое сердце".

Видео опубликовано на YouTube-канале дистрибьюторской компании Screen Media Films.

Главную роль в фильме сыграла Сьюзан Сарандон, которая ранее снималась в картинах “Тельма и Луиза”, “Одержимость”, “Смерть и жизнь Джона Ф.Донована”. В ленте также снялись – Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Линдси Дункан, Рэйн Уилсон и Сэм Нилл. Режиссером выступил Роджер Мишелл.

Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины с боковым амиотрофическим склерозом, чья семья собирается на выходные, чтоб провести время вместе и попрощаться с Лили, которая решает совершить эвтаназию. Но настроение становится напряженным, когда возникают нерешенные проблемы между Лили и ее дочерьми Дженнифер и Анной.

“Черный дрозд” – это история, которую могут рассказать многие люди. Ни одна семья не идеальна, но, в конце концов, вы обнаруживаете в себе способность принимать всех такими, какие они есть, с недостатками и всем остальным, во благо всей семьи. В конце концов, фильм – действительно воодушевляющая история о жизни, любви и семье, что является универсальной истиной”, – отметила Сарандон в комментарии изданию USA TODAY.

Фильм выйдет в прокат 18 сентября нынешнего года.