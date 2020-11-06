Ролик опубликован на YouTube-канале The CW.

Премьера финального 20 сезона, который будет состоять из 15 эпизодов, состоится 19 ноября. Выходить новые серии будут по четвергам.

В новом видеоролике кадры из сериала перерываются комментариями актеров. Они поблагодарили поклонников за любовь и поддержку.

Отметим, что сериал повествует о двух братьях — охотниках за нечистью, которые путешествуют по США на черной Chevrolet Impala 1967 года, расследуя паранормальные явления, многие из которых основаны на городских легендах и фольклоре, а также сражаются с порождениями зла: демонами, призраками и другой нечистью.