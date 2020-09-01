В Сети появился трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»

Видео опубликовано на YouTube-канале платформы.
Мультсериал из восьми эпизодов начнет выходить на Netflix с 18 сентября.
По сюжету группа из шести подростков попадают в парк из фильма “Мир Юрского периода”. Они оказываются на противоположной стороне острова Нублар во время бегства динозавров и, чтоб выжить, они вынуждены объединится и стать настоящей семьей.
Продюсерами шоу выступили Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу, а шоураннерами — Скотт Кремер и Лейн Луерас.
Кроме трейлера, Netflix запустил интерактивный сайт, который предлагает пользователям окунуться в мир ”Мелового лагеря”.
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В декабре 2017 года студия Universal Pictures обнародовала первый трейлер фильма “Мир Юрского периода: Падшее царство” — пятого фильма в франшизе “Парк Юрского периода”.