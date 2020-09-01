В Сети появился трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»

Видео опубликовано на YouTube-канале платформы.

Мультсериал из восьми эпизодов начнет выходить на Netflix с 18 сентября.

По сюжету группа из шести подростков попадают в парк из фильма “Мир Юрского периода”. Они оказываются на противоположной стороне острова Нублар во время бегства динозавров и, чтоб выжить, они вынуждены объединится и стать настоящей семьей.

Продюсерами шоу выступили Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу, а шоураннерами — Скотт Кремер и Лейн Луерас.

Кроме трейлера, Netflix запустил интерактивный сайт, который предлагает пользователям окунуться в мир ”Мелового лагеря”.