В Сети появился первый трейлер фильма "Черное дно Ма Рейни" (Ma Rainey’s Black Bottom), который стал последней работой актера Чедвика Боузмана.

Ролик опубликован на YouTube-канале стриминговой платформы Netflix.

Лента “Черное дно Ма Рейни” является экранизацией пьесы знаменитого драматурга и обладателя Пулитцеровской премии Августа Уилсона.

Действие картины разворачивается в Чикаго 1927 года. Боузман сыграл в ленте молодого и амбициозного трубача Ма Ливи, который стремится оставить свой след в музыкальной индустрии. Главную роль исполнила актриса Виола Девис. В картине также снялись Глинн Турман, Колман Доминго и Майкл Поттс.

Премьера “Черного дна Ма Рейни” состоится на Netflix 18 декабря.

29 августа стало известно, что в возрасте 43 лет скончался голливудский актер Чедвик Боузман, известный своей ролью “Черной пантеры” в фильме издательства Marvel.