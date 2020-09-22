Видео опубликовано на YouTube-канале Peacock Kids.

Режиссером мультфильма выступил Джоэл Кроуфорд, который работал над несколькими фильмами DreamWorks Animation, включая “Тролли” и франшизу “Кунг-фу Панда”. А продюсером фильма является Марк Свифт.

По сюжету, семейка Крудс преодолела череду опасностей и бедствий, от клыкастых доисторических зверей до конца света, который им удалось пережить, а теперь им предстоит столкнуться с самой большой проблемой из всех – другой семьей.

Семейство пещерных людей ищет новый дом. Они обнаруживают идиллический оазис, который отвечает всем их потребностям, за исключением одной проблемы: там уже живет семья Беттерманов, которая находится на более высокой степени развития. Беттерманы относятся к появлению Крудсов довольно дружелюбно и знакомят их со своим бытом, но вскоре между ними возникает напряженность.