Відео опубліковано на YouTube-каналі сайту Imagine Games Network (IGN).

Сценарист і режисер Twelve Minutes Луїс Антоніо супроводжував своїми коментарями геймплейний ролик інтерактивного трилера.

Він розповів задум гри, а також продемонстрував геймплейні варіації. Антоніо нагадав, що гравцеві доведеться витягнути героя з 12-хвилинної петлі, – у цьому допоможуть знання, отримані після попередніх спроб.

Twelve Minutes – пригодницька гра, в якій інтерпретується ідея часової петлі. За сюжетом вона триває 12 хвилин, а головним героєм стане чоловік, до якого у квартиру під час романтичної вечері вривається поліціянт. Він звинувачує дружину в убивстві її батька, а героя вбиває. Головні ролі озвучили Віллем Дефо, Дейзі Рідлі та Джеймс Макевой.

Реліз проєкту має відбутися цього року на PC і Xbox.