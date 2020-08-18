Об этом рассказывают #Буквы.
Речь идет о 13 эпизоде 16 сезона “Браслет для аплодисментов” (A Scause For Applause).
На видео ведущий новостей сообщает, что фермеры Беларуси восстали против руководства страны. Но на помощь людям пришел Иисус: “Фермеры буквально бьются за свои жизни. Я здесь для того, чтобы помочь…”
Из эпизода становится понятно, что про Иисуса ходят слухи, что он якобы употреблял наркотики.
Во время интервью с ним на заднем плане видны группы белорусов, напротив которых стоит тяжелая военная техника.
“У меня не было времени об этом думать. Этот кризис требует моего внимания. Я пытаюсь сделать, что могу. Я общался с правительством, я общался с фермерами…” – сказал Иисус.
Сразу же после этих слов один из танков стреляет в людей.
“Несмотря на все эти тупые слухи обо мне, в которые люди верят, – это не меняет того, что здесь, чтобы помочь”, – продолжает Иисус, якобы не замечая, что произошло на заднем плане.
Телеведущий сообщает Иисусу, что все местные жители погибли. Герой реагирует на это удивлением и ругательством.
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