В серии "Южного парка" за 2012 год нашли предсказание нынешних массовых протестов в Беларуси. В мультфильме белорусские фермеры отказываются отдавать свои земли, и в конфликт решает вмешаться Иисус.

Об этом рассказывают #Буквы.

Речь идет о 13 эпизоде 16 сезона “Браслет для аплодисментов” (A Scause For Applause).

На видео ведущий новостей сообщает, что фермеры Беларуси восстали против руководства страны. Но на помощь людям пришел Иисус: “Фермеры буквально бьются за свои жизни. Я здесь для того, чтобы помочь…”

Из эпизода становится понятно, что про Иисуса ходят слухи, что он якобы употреблял наркотики.

Во время интервью с ним на заднем плане видны группы белорусов, напротив которых стоит тяжелая военная техника.

“У меня не было времени об этом думать. Этот кризис требует моего внимания. Я пытаюсь сделать, что могу. Я общался с правительством, я общался с фермерами…” – сказал Иисус.

Сразу же после этих слов один из танков стреляет в людей.

“Несмотря на все эти тупые слухи обо мне, в которые люди верят, – это не меняет того, что здесь, чтобы помочь”, – продолжает Иисус, якобы не замечая, что произошло на заднем плане.

Телеведущий сообщает Иисусу, что все местные жители погибли. Герой реагирует на это удивлением и ругательством.