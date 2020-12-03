Об этом сообщает USA TODAY.
В этом году из-за ограничений, введенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, церемония была необычной. Елку зажигали без толпы зрителей, вместо этого церемонию посетили некоторые звезды. В частности, на праздничном мероприятии выступили Келли Кларксон, Гвен Стефани, Долли Партон, Джимми Фэллон, группа Earth, Wind & Fire и другие.
Отмечается, что температура в 6 градусов тепла и отсутствие снега не помешали никому окунуться в праздничное настроение во время звездной феерии.
It’s lit! 🤩 Isn’t she gorgeous?! Let the holidays begin! @NBCNewYork @nbc pic.twitter.com/eyvMcpUYEh
— Natalie Pasquarella (@Natalie4NY) December 3, 2020
Кнопку освещения елки нажал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. После зажжения новогоднее дерево с более чем 50 000 разноцветных светодиодных фонарей и звездой весом 900 фунтов, сделанной из более чем 3 миллионов кристаллов Swarovski, подтвердило, что его неспроста называют символом Рождества.
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- В США спасли сыча, которого привезли в Нью-Йорк в ветвях рождественской ели для Рокфеллер-центра.