Об этом сообщает USA TODAY.

В этом году из-за ограничений, введенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, церемония была необычной. Елку зажигали без толпы зрителей, вместо этого церемонию посетили некоторые звезды. В частности, на праздничном мероприятии выступили Келли Кларксон, Гвен Стефани, Долли Партон, Джимми Фэллон, группа Earth, Wind & Fire и другие.

Отмечается, что температура в 6 градусов тепла и отсутствие снега не помешали никому окунуться в праздничное настроение во время звездной феерии.

It’s lit! 🤩 Isn’t she gorgeous?! Let the holidays begin! @NBCNewYork @nbc pic.twitter.com/eyvMcpUYEh

— Natalie Pasquarella (@Natalie4NY) December 3, 2020