Об этом сообщает USA TODAY.

В этом году из-за ограничений, введенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, церемония была необычной. Елку зажигали без толпы зрителей, вместо этого церемонию посетили некоторые звезды. В частности, на праздничном мероприятии выступили Келли Кларксон, Гвен Стефани, Долли Партон, Джимми Фэллон, группа Earth, Wind & Fire и другие.

Отмечается, что температура в 6 градусов тепла и отсутствие снега не помешали никому окунуться в праздничное настроение во время звездной феерии.

Кнопку освещения елки нажал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. После зажжения новогоднее дерево с более чем 50 000 разноцветных светодиодных фонарей и звездой весом 900 фунтов, сделанной из более чем 3 миллионов кристаллов Swarovski, подтвердило, что его неспроста называют символом Рождества.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sidney C.📍New York City (@212sid)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от sǝןıoʇǝ sǝן suɐp ǝʇǝʇ ɐן (@stephaniefarran)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Natalie Aczon (@asknataliehawaii)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Chara Li (@charali90)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от mikeappel (@mikeappel)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от bottega dom (@bottegadom)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от New York Live with Mickey🗽 (@mickmicknyc)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ɴᴇᴡ ʏᴏʀᴋᴇʀs (@nyclive)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rian 🍷stein (@rianweinstein)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bklyn’s Home For The Holidays (@brooklynshomefortheholidays)

  • В США спасли сыча, которого привезли в Нью-Йорк в ветвях рождественской ели для Рокфеллер-центра.