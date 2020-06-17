Спустя три месяца после приостановки съемок из-за коронавируса, в Новой Зеландии возобновились съемки сиквела "Аватара".

Об этом пишет Indie Wire.

Прежде чем приступить к работе режиссер Джеймс Кэмерон и съемочная группа, приехав в Новую Зеландию, находились две недели на карантине.

Фотографией со съемок поделился в Instagram продюсер фильма Джон Ландау. На ней видно, что вся команда носит защитные маски и пластиковые экраны, а также придерживается социальной дистанции.

С возвращением Кэмерона в кресло режиссера сиквел “Аватара” стал первым крупным голливудским проектом, который возобновил съемки в условиях пандемии.