Об этом пишет Indie Wire.
Прежде чем приступить к работе режиссер Джеймс Кэмерон и съемочная группа, приехав в Новую Зеландию, находились две недели на карантине.
Фотографией со съемок поделился в Instagram продюсер фильма Джон Ландау. На ней видно, что вся команда носит защитные маски и пластиковые экраны, а также придерживается социальной дистанции.
С возвращением Кэмерона в кресло режиссера сиквел “Аватара” стал первым крупным голливудским проектом, который возобновил съемки в условиях пандемии.
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Used my iPhone to snap a picture of our first shot back in production on the Avatar sequels.
- 2 июня сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прилетели в Новую Зеландию для продолжения съемок фильма “Аватар-2”, которые были приостановлены из-за карантинных ограничений.