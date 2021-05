Про це повідомили на сторінці палацу у Twitter.

Відомо, що асортимент поки не великий, але його планують розширювати. Зокрема, в асортименті – індійський світлий ель та бітер.

Пиво готують з органічного ячменю, який вирощують на території палацу у східній Англії. Пиво можна купити у магазині Sandringham Shop.

We're thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers.

Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4

— Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021