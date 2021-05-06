У Сандрінґемському палаці королеви Великої Британії Єлизавети II почали робити пиво. Невдовзі його можна буде скуштувати.

Про це повідомили на сторінці палацу у Twitter.

Відомо, що асортимент поки не великий, але його планують розширювати. Зокрема, в асортименті – індійський світлий ель та бітер.

Пиво готують з органічного ячменю, який вирощують на території палацу у східній Англії. Пиво можна купити у магазині Sandringham Shop.

We're thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers. Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4 — Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021

Зазначимо, що територія Сандрінґемському палацу становить понад 8 тисяч гектарів. Саме тут королівська сім’я традиційно збирається святкувати Різдво.

Відвідувачів пускають у розкішний парк палацу площею майже 250 гектарів. Загалом маєток оцінюють у пів мільярда доларів.

Американський канал CNN повідомляє, що це не перша спроба британської королеви вийти на ринок алкогольних напоїв. Зокрема, Букінгемський палац вже продає джин, віскі та шампанське.