Во вторник, 23 марта, в одном из дворцов королевы Елизаветы II нашли подозрительный предмет. Его немедленно обследовали взрывотехники.

Об этом сообщает американский журнал Vanity Fair.

Отмечается, что подозрительный предмет нашли во дворец Холирудхаус в Эдинбурге, Шотландия.

“Нас вызвали во дворец Холирудхаус, аббатство Стрэнд, Эдинбург, около 20:50 во вторник, 23 марта, после сообщения о подозрительном предмете. После осмотра эксперты констатировали, что предмет безопасен. В результате инцидента задержан 39-летний мужчина. Продолжается расследование всех обстоятельств “, – сообщил офицер полиции Шотландии.

К счастью, в тот день королевы и членов королевской семьи во дворце не было. Из-за пандемии Елизавета II отменила все запланированные поездки и поселилась вместе с принцем Филиппом в Виндзорском замке.