В Южной Корее молодая пара по ошибке испортила картину за 440 тысяч долларов, выполненную американским граффити-художником JonOne.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Произведение американского граффити-художника JonOne, представленное на выставке в сеульской галерее, было случайно испорчено молодой парой. Это произошло потому, что молодые люди неправильно поняли назначение набора красок и кистей, размещенных вблизи картины.

Поврежденная работа JonOne “Без названия” была единственным произведением на выставке, которое было без рамки. Как объяснили организаторы, причина тому — большой размер картины.

Разместить кисти и фабри вблизи произведения, которое оценивается в 440 тысяч долларов, придумали еще в 2016 году во время другой выставки. Тогда JonOne завершал работу над изображением прямо перед зрителями в музее граффити в Сеульском центре искусств. Когда работа была завершена, реквизит, использованный художником, оставили поблизости. Так же сделали и во время выставки, которая завершилась порчей картины.

Примечательно, что повреждения заметили не сразу. Когда на маленькие темно-зеленые мазки справа от центра все же обратили внимание, организаторы выставки пересмотрели записи камер видеонаблюдения и обратились в полицию. Опрометчивые молодые люди были доставлены в полицию, начато расследование.

“Мы немедленно позвонили в полицию и поговорили со страховой компанией по поводу поврежденных произведений искусства. Но как ответственное агентство мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб для пары, которая нечаянно испортила работу”, — отметил Кан Ук, соорганизатор выставки.

После этого случая агентство, ответственное за выставку, сделало дополнительные инструкции для зрителей и усилило надзор за работой.

Сам автор работы, по словам его представителя Дэвида Мажино, не планирует реагировать на инцидент.