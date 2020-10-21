В польском Кракове фитнес-клуб решил оригинальным способом уберечь себя от закрытия из-за стремительного роста больных коронавирусом в регионе. Так, фитнес-клуб Atlantic Sports Fitness объявил себя Церковью Здорового Тела и заявил, что имеет законные основания работать во время карантина.

Об этом администрация клуба сообщила в Facebook.

“Поскольку фитнес-клубы не могут работать, сегодня у нас пройдет собрание религиозной общины прихожан Здорового Тела. Сложно поверить? В этом мире возможно все”, – сообщили в фитнес-клубе.

Администрация заведения искренне удивлена, что власти решили закрыть спортивные залы, где люди по-настоящему заботятся о своем здоровье. Также в Atlantic Sports Fitness отметили, что вынуждены бороться за свое выживание, а также призвали к борьбе конкурентов.

Позже в клубе добавили, что “ребрендингом” заведения заинтересовались правоохранители. Полиция уже провела проверку законности этого решения. Санэпидемстанция и правоохранители решают вопрос о том, целесообразно ли разрешать работу этого фитнес-центра.