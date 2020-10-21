Об этом администрация клуба сообщила в Facebook.
“Поскольку фитнес-клубы не могут работать, сегодня у нас пройдет собрание религиозной общины прихожан Здорового Тела. Сложно поверить? В этом мире возможно все”, – сообщили в фитнес-клубе.
Администрация заведения искренне удивлена, что власти решили закрыть спортивные залы, где люди по-настоящему заботятся о своем здоровье. Также в Atlantic Sports Fitness отметили, что вынуждены бороться за свое выживание, а также призвали к борьбе конкурентов.
Позже в клубе добавили, что “ребрендингом” заведения заинтересовались правоохранители. Полиция уже провела проверку законности этого решения. Санэпидемстанция и правоохранители решают вопрос о том, целесообразно ли разрешать работу этого фитнес-центра.
- Ранее в столице Польши, Варшаве, на фоне вспышки заболеваний коронавирусом COVID-19, власти приняли решение отменить все мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Деньги, сэкономленные из-за отмены празднований, останутся в бюджете столицы.