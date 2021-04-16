У місті Краків (Польща) люди викликали службу добробуту тварин, щоб допомогти "невідомому звіру" спуститися з дерева. Однак тварина виявилася круасаном.

Про це повідомляє Краківської служби добробуту тварин у Facebook.

Відомо, що до рятувальників звернулася жінка. Вона повідомила, що на дереві поруч з її будинком вже два-три дні сидить невідома тварина. Мешканці побоюються відкривати вікна, адже звір може пробратися у їхні помешкання.

Жінка не змогла чітко описати тварину. Спочатку вона назвала її “лагуною”, а потім “ігуаною”. Однак рятувальники сумнівалися, що це саме ця рептилія, адже вона б не вижила за такої температури повітря.

На місце події відправилася група рятувальників. Яким же було їхнє здивування, коли на дереві замість тварини вони побачили засохлий круасан. Очевидно, його викинув хтось із місцевих жителів з вікна своєї квартири. Однак круасан застряг між гілками бузкового куща.

“Врахуйте, завжди краще повідомити, якщо вас щось турбує. Краще перевірити й приємно розчаруватися, зрідка посміятися, ніж не реагувати та довести до трагедії”, – додали рятувальники.

Тим часом історія надихнула одного із користувачів створити кумедну картинку із самотнім круасаном на дереві.