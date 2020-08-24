У популярного ведущего Ларри Кинга умерли 2 детей с разницей в несколько недель

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Энди Кинг умер 28 июля от сердечного приступа. 20 августа умерла Чайя Кинг – у нее был рак легких.
“Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка”, – написал Кинг.
Он поблагодарил всех неравнодушных за сочувствие.
Ларри Кинг завоевал популярность своими интервью, это один из самых известных теле- и радиоведущих США. В Кинга остались трое детей – сыновья Ларри-младший, Кэннон и Ченс.
- 13 июля стало известно, что голливудская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет от рака груди.