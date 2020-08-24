Covid-19 Украина

обновлено 24.08.2020 в 05:02

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У популярного ведущего Ларри Кинга умерли 2 детей с разницей в несколько недель

Дети американского ведущего Ларри Кинга, 65-летний Энди Кинг и 52-летняя Чайя Кинг умерли с разницей в несколько недель.

Понедельник, 24 августа 2020, 05:45

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Энди Кинг умер 28 июля от сердечного приступа. 20 августа умерла Чайя Кинг – у нее был рак легких.

“Потерять их кажется таким неправильным. Ни один родитель не должен хоронить ребенка”, – написал Кинг.

Он поблагодарил всех неравнодушных за сочувствие.

Ларри Кинг завоевал популярность своими интервью, это один из самых известных теле- и радиоведущих США. В Кинга остались трое детей – сыновья Ларри-младший, Кэннон и Ченс.

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Теги: діти, смерть, США, телеведущий

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