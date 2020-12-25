У рэпера Гуччи Мейна родился сын

Об этом пишет People.
Малыш, которого назвали Айс Дэвис, родился 23 декабря. Он стал первым совместным ребенком Мейна и его супруги Кейши Ка’оир Дэвис.
“Моя жена только что подарила мне мальчика весом 7 фунтов по имени Айс Дэвис 12/23/20, спасибо, миссис Дэвис, он здесь”, – отметил рэпер.
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Гуччи Мейн уже является отцом 12-летнего сына Кейтеона Дэвиса, от своей бывшей жены Шины Эванс. А Кейшиа воспитывает двух дочерей и сына от предыдущих отношений.
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