У рэпера Гуччи Мейна родился сын

У американского хип-хоп-исполнителя Гуччи Мейна (Gucci Mane, настоящее имя — Рэдрик Дэвис) родился сын.

Об этом пишет People.

Малыш, которого назвали Айс Дэвис, родился 23 декабря. Он стал первым совместным ребенком Мейна и его супруги Кейши Ка’оир Дэвис.

“Моя жена только что подарила мне мальчика весом 7 фунтов по имени Айс Дэвис 12/23/20, спасибо, миссис Дэвис, он здесь”, – отметил рэпер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Mane (@laflare1017)

Гуччи Мейн уже является отцом 12-летнего сына Кейтеона Дэвиса, от своей бывшей жены Шины Эванс. А Кейшиа воспитывает двух дочерей и сына от предыдущих отношений.