Covid-19 Украина

обновлено 25.12.2020 в 13:01

Всего:

1012167 (+11035)

Болеют:

347814 (+11035)

Выздоровели:

646772 (+15337)

Умерло:

17581 (+186)

14:00 Азербайджанские музыканты исполнили украинский «Щедрик»: захватывающее видео
13:56 «Министр или не министр»: Зеленский озвучил «самый сложный вызов» для главы МОЗ Степанова
13:26 Зеленский о Минских соглашениях: «Лично я бы из них вышел, но ЕС может снять санкции с России»
13:18 У рэпера Гуччи Мейна родился сын
12:40 Епифаний поздравил верующих, которые сегодня празднуют Рождество
12:36 В Киеве за сутки – более 1000 новых больных COVID-19 и 14 смертей
11:57 Топ самых красивых новогодних елок мировых знаменитостей: фото
11:17 Разумков сообщил, что более 30% нардепов переболели или болеют COVID-19
10:00 Зеленский о «деле Татарова»: Не могу делать выводы, что он – коррупционер
09:42 Британия усиливает карантинные ограничения из-за нового штамма COVID-19
09:02 Заместители главы Нацбанка Рожкова и Сологуб подали иски против Совета НБУ
08:03 Сегодня в Украине ожидаются дожди и снег
01:27 CD Projekt RED выпустила патч 1.06 для Cyberpunk 2077
01:04 Ротару приняла участие в концерте «95 Квартала» сразу после выступления в Москве: фото
00:34 В Киеве появится первое муниципальное кладбище для домашних любимцев

24 декабря

23:59 Заместитель главы ОП Татаров пригрозил наказать «зарвавшегося» Сытника
23:01 Певица Рианна выпустит книгу рецептов карибской кухни
22:26 Бывшие работники Tesla и SpaceX создали футуристическую палатку за $17 500: фото
21:35 В Киеве на колокольне Софии Киевской больше не будет поздравлений от украинцев
21:12 Государство в 2020 году приобрело автомобилей на 1,5 млрд: больше всего для МВД
21:00 Mercedes отзывает более тысячи автомобилей AMG-GT из-за колпаков
20:25 В Европе впервые легализовали продажу искусственного сердца
19:58 У Кличко рассказали, как в Киеве будут работать новогодние локации
19:56 В Италии родственники умерших от COVID-19 подали в суд на власть: требуют €100 млн компенсации
19:41 В Германии зафиксировали первый случай британского мутировавшего COVID-19
19:03 Крисси Тейген рассказала, что больше не сможет иметь детей
18:55 «Ваш питомец – часть семьи»: собака Макрона «выступила» с посланием к людям

У рэпера Гуччи Мейна родился сын

У американского хип-хоп-исполнителя Гуччи Мейна (Gucci Mane, настоящее имя — Рэдрик Дэвис) родился сын.

Пятница, 25 декабря 2020, 13:18

Об этом пишет People.

Малыш, которого назвали Айс Дэвис, родился 23 декабря. Он стал первым совместным ребенком Мейна и его супруги Кейши Ка’оир Дэвис.

“Моя жена только что подарила мне мальчика весом 7 фунтов по имени Айс Дэвис 12/23/20, спасибо, миссис Дэвис, он здесь”, – отметил рэпер.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Gucci Mane (@laflare1017)

Гуччи Мейн уже является отцом 12-летнего сына Кейтеона Дэвиса, от своей бывшей жены Шины Эванс. А Кейшиа воспитывает двух дочерей и сына от предыдущих отношений.

Теги: Гуччі Мейн, ребенок, сын

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться