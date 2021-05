Про це повідомляє видання Variety.

У суботу ввечері 22-річний співак, виконуючи свій хіт “Montero” (“Call Me by Your Name”), танцював біля жердини. Зробивши присідання, шкіряні штани репера несподівано тріснули. Lil Nas X прикрив рукою промежину і продовжив виступ.

Після того, як його виступ завершився, Lil Nas X написав у Twitter, що його штани порвалися, коли він танцював.

NOT MY PANTS RIPPED ON LIVE ON TV — nope 🏹 (@LilNasX) May 23, 2021



Пізніше співак виконав свій новий сингл “Sun Goes Down”. Виступав Lil Nas X у білому костюмі.