В Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта.

Об этом сообщает российское издание “Фонтанка”.

По предварительной версии, рэпер умер от передозировки, а жена Марина не хотела его бесславной смерти, поэтому расчленила тело.

Останки нашли в пяти пакетах, которые лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Энди Картрайт родился в украинском городе Нежин. Там он закончил педуниверситет по специальности преподавателя английского языка.

В Санкт-Петербурге активно принимал участие в рэп-баттлах Versus Battle.

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