Об этом сообщает российское издание “Фонтанка”.
По предварительной версии, рэпер умер от передозировки, а жена Марина не хотела его бесславной смерти, поэтому расчленила тело.
Останки нашли в пяти пакетах, которые лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.
Энди Картрайт родился в украинском городе Нежин. Там он закончил педуниверситет по специальности преподавателя английского языка.
В Санкт-Петербурге активно принимал участие в рэп-баттлах Versus Battle.
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- Ранее сообщалось, что в США застрелили американского рэпера и автора песен Pop Smoke (настоящее имя – Башар Барака Джексон).