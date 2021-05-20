О 22:00 за київським часом у Роттердамі розпочинається другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Про це повідомляють #Букви.

У другому півфіналі зустрінуться конкурсанти від Сан-Марино, Естонії, Чехії, Греції, Австрії, Польщі, Молдови, Ісландії, Сербії, Грузії, Албанії, Португалії, Болгарії, Фінляндії, Латвії, Швейцарії й Данії.

Подивитися записи виступів конкурсантів можна в плейлисті на YouTube.

З 17 конкурсантів до фіналу потрапить лише 10. Разом із десяткою, відібраною під час першого півфіналу, представниками від Нідерландів (господарів конкурсу цього року) та решти учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії) вони змагатимуться за звання найкращих 22 травня.

Другий півфінал “Євробачення-2021”: де дивитися трансляцію

Декілька платформ Суспільного мовника вестимуть трансляцію конкурсу одночасно.

Глядачі зможуть подивитися шоу на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Коментуватиме ведучий Тимур Мірошниченко.

Також трансляцію можна буде подивитися на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Суспільне Євробачення” (так само з коментуванням Тимура Мірошниченка).

На YouTube відбуватиметься стрім з коментаторської студії Мірошниченка (але без трансляції власне шоу).