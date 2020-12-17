Об этом сообщает издание Discover the World.
Отель расположен в отдаленном селе Юккасярви, в шведской Лапландии.
Все гостиничные номера оформлены в стиле заколдованного замерзшего леса. В отеле даже есть сауна, но, видимо, это самая холодная сауна в мире.
Кроме люксов и номеров, в гостинице IceHotel будет ресторан, а также ледяной бар, где гости могут выпить из бокалов из льда.
Креативный директор Icehotel Лука Ронкорони сказал, что пандемия заставила их по-другому взглянуть на оформление отеля
“31 открытие Icehotel станет незабываемым! 24 художника из Швеции создали концепции, которые будут завораживать наших гостей, давая им крайне необходимое бегство от реальности этого года”, – сказал он.
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