IceHotel в Швеции начинает принимать туристов. Весь отель полностью сделан из снега и льда, а комнаты и люксы украшены уникальными ледяными скульптурами и резьбой, созданными местными художниками.

Об этом сообщает издание Discover the World.

Отель расположен в отдаленном селе Юккасярви, в шведской Лапландии.

Все гостиничные номера оформлены в стиле заколдованного замерзшего леса. В отеле даже есть сауна, но, видимо, это самая холодная сауна в мире.

Кроме люксов и номеров, в гостинице IceHotel будет ресторан, а также ледяной бар, где гости могут выпить из бокалов из льда.

Креативный директор Icehotel Лука Ронкорони сказал, что пандемия заставила их по-другому взглянуть на оформление отеля

“31 открытие Icehotel станет незабываемым! 24 художника из Швеции создали концепции, которые будут завораживать наших гостей, давая им крайне необходимое бегство от реальности этого года”, – сказал он.