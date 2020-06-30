Об этом сообщает Variety.
“В дальнейшем у “Симпсонов” больше не будет белых актеров, озвучивающих небелых персонажей“, — говорится в заявлении продюсеров.
Это решение было принято менее чем через час после того, как актер Майк Хенри объявил, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в “Гриффинах”.
Отмечается, что “Симпсоны“ в течение последних нескольких лет неоднократно подвергались критике на расовой почве, в частности из-за индийского персонажа Апу. На фоне этого актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу, в январе заявил, что больше не будет заниматься его озвучкой.
- Ранее автор популярного мультсериала “Симпсоны” Мэтт Грейнинг рассказал, что готов заняться активной работой над продолжением полнометражки “Симпсоны в кино” 2007 года.