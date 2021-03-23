Создатель "Симпсонов" Мэтт Грюнинг заявил, что планирует вернуть в сериал персонаж - бармена Апу Нахасапимапетилона - даже после скандала с озвучкой и обвинений в стереотипном изображении человека индийского происхождения.

Грюнинг дал интервью USA Today в честь предстоящего 700-го эпизода, где его спросили о скандале по поводу того, что персонажа индийского происхождения, бармена Апу Нахасапимапетилона озвучивает не индиец, а также о том, что этот персонаж – воплощение стереотипов.

“Я считаю, что истории Апу фантастичны, а он — один из самых тонких персонажей глупого двухмерного мультсериала. Так что да, я горжусь Апу”, — сказал он.

По словам Грюнинга, создатели сериала придумали “кое-что амбициозное” и надеются вернуть Апу в следующих сезонах – после того, как будет найден новый актер для его озвучки.

Создателей “Симпсонов” не раз обвиняли в расизме из-за персонажа Апу Нахасапимапетилона. Его называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество стереотипов.

В 2017 году в США вышел документальный фильм “Проблема с Апу”, в котором также раскритиковали этот образ. После этого актер Хэнк Азария, озвучивавший персонажа, решил отказаться от роли.