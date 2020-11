#Буквы рассказывают, как соцсети “хоронят” Мадонну вместо Марадоны.

Многие пользователи соцсетей оплакивают “Диего Мадонну”. Неизвестно, эти люди банально не знают фамилии легенды футбола, или допустили досадную ошибку из-за собственной невнимательности.

So sad to hear the news of Diego Madonna passing away 😢. True great of the game, came from nothing and left as someone we all admirer. RIP ⚽️ pic.twitter.com/YeNaNcLlBb — MysteryFootballJerseys (@MFJ_UK) November 25, 2020

Rest In Peace Football Legend Diego Almando Madonna. 💔💔😭😭😭😭 — Gaspinho⭐ (@Gaspinho15) November 25, 2020

Holy Hell Diego Madonna is Dead, RIP legend — Force Ghost Kenobi 🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@AllanRo30526638) November 25, 2020

Так, эта ошибка стала поводом для создания сотен мемов.

I never knew that Madonna’s first name was Diego…anyways RIP 😔 pic.twitter.com/FECuQ5RRFp — Tom 🐺 (@SoyShakiFan00) November 25, 2020

RIP Madonna. Thanks for the tunes, brother. pic.twitter.com/po9WldMoOG — Connor Pie-man (@iagos_monster) November 25, 2020

RIP Madonna 😔😔 didn’t even know she played football, truly one of the greats x pic.twitter.com/g10v3JURcf — stephen (@stephensh_arp) November 25, 2020

RIP Madonna, Queen of futbol. 😭🏀🥇 pic.twitter.com/dF5U6YekBX — Locomotion Nightwing 🦇 (@locomotioon) November 25, 2020

К слову, тысячи пользователей соцсетей всерьез восприняли публикации о смерти певицы и продолжили массовую дезинформацию.

Rest In Peace Madonna; Shakira and her fans love you! Your legacy will stay unmatched 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/iUjrj2RTfk — Edu (@EALlR10) November 25, 2020

Words can’t explain how I’m feeling right now, the best ever. RIP Madonna 👼 pic.twitter.com/7dgSO5jfr4 — Lewis Hill (@LewisHilll) November 25, 2020