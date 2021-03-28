Фотографии Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
На ней было кружевное нижнее белье, лиф которой прекрасно подчеркнул ее грудь.
Свой образ Мадонна дополнила черными чулками и стильной фуражкой от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.
“А теперь на минутку для самоанализа, Мадам”, – подписала фото звезда.
- Популярная певица Мадонна примерила шляпы украинского бренда Ruslan Baginskiy. Певица позирует в индивидуальной кепке baker boy RB, украшенной кристаллами, и шерстяной кепке из коллекции FW.
- Певица Мадонна рассказала, что снимет фильм о своей жизни и карьере. Он станет ее третьей режиссерской работой. Сроки кастинга или производства фильма пока не объявлены, но сценарий уже писать начали.