62-летняя американская певица Мадонна устроила дома фотосессию в нижнем белье и фуражке.

Фотографии Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

На ней было кружевное нижнее белье, лиф которой прекрасно подчеркнул ее грудь.

Свой образ Мадонна дополнила черными чулками и стильной фуражкой от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

“А теперь на минутку для самоанализа, Мадам”, – подписала фото звезда.