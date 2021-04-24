45-річний американець Рене Компеан заблукав у в Національному парку Анджелес у штаті Каліфорнія. Цього разу досвід підвів його, але у пошуках допоміг випадковий Twitter-користувач.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Чоловік був досвідченим туристом та сотні разів прогулювався стежками цього національного парку. Однак він натрапив на незнайому стежку та заблукав.

Наближався вечір, а Компеан досі не розумів, де він знаходиться. Тому чоловік надіслав другу фото з проханням про допомогу.

“SOS. Мій телефон розряджається. Я заблукав”, – написав турист.

Він також надіслав фото своїх ніг на фоні гори. Якість знімку була низькою через поганий зв’язок.

Поліціянти та рятувальники шукали чоловіка усю ніч, однак безрезультатно. Тоді вони вирішили опублікувати фото у соціальних мережах та попросити допомоги у користувачів. Можливо, хтось бачив зниклого чоловіка, або впізнає місцевість. Це і стало вирішальним кроком у цій ситуації.

Фото побачив 47-річний користувач Twitter з Каліфорнії Бенджамін Куо. Чоловік теж займається пішим туризмом та має незвичайне хобі — він вивчає супутникові знімки. Завдяки його захопленню, вдалося кілька разів попереджувати людей про стихійні лиха.

Куо, який раніше ніколи не був у цьому національному парку, проаналізував фото, порівняв його із супутниковими зображеннями сервісу Google Earth та визначив ділянку, де міг загубитися турист. Усі дані чоловік надіслав поліції.

“Існує дивовижна кількість інформації, яку ви можете отримати від супутників”, — сказав Куо.

Пошуками американця зайнявся рятувальний вертоліт. Фахівці дослідили вказану ділянку та знайли Компеана усього за 1,5 км від місця, про яке повідомив Куо.

Знайдений турист написав Куо та подякував за порятунок. Чоловіки домовилися про особисту зустріч.