Список лауреатов опубликован на сайте премии.

В номинации Лучший фильм победа досталась картине “Земля кочевников” Хлои Чжао. Всего картина получила четыре приза, став лидером по количеству выигранных трофеев среди полнометражных фильмов. Критики также присудили ей награды за Лучшую режиссуру, Лучший адаптированный сценарий и Лучшую операторскую работу.

Среди сериалов больше всего призов получила “Корона” от Netflix. Ей присудили четыре премии: Лучший драматический сериал, Лучший актер, Лучшая актриса и Лучшая актриса второго плана.

Итак, список победителей:

Лучший фильм – “Земля кочевников”;

Лучший режиссер – Хлои Чжао (“Земля кочевников”).

Лучшая актриса – Кэри Маллиган, “Перспективная девушка”;

Лучший актер – Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза”.

Лучший фильм на иностранном языке – “Минар”;

Лучшая комедия – “Зависнуть в Палм-Спрингс”;

Лучшие визуальные эффекты – “Тенет”;

Лучший комедийный сериал – “Тед Лассо”;

Лучший драматический сериал – “Корона”

Лучший минисериал – “Ход королевы”.

Лучшая мужская роль второго плана – Даниэль Калуя, “Иуда и Черный мессия”;

Лучшая женская роль второго плана – Мария Бакалова, “Борат 2”.

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон, “Корона”;

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Майкл К. Уильямс, “Страна Лавкрафта”.

Лучшая молодая актриса – Алан С. Ким, “Минари”.

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джош О’Коннор, “Корона”;

Лучшая актриса драматического сериала – Эмма Коррин, “Корона”;

Лучшая актриса минисериала – Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы”;

Лучшая мужская роль в минисериале – Джон Бойега, “Маленькая топор”.

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джейсон Судейкис, “Тед Лассо”;

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик”.

Лучший саундтрек – One Night in Miami, “Что скрывает ложь”;

Лучший сценарий – “Перспективная девушка”;

Лучший адаптированный сценарий – “Земля кочевников”;

Лучшие костюмы – “Ма Рейни: Мать блюза”.