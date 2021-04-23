Пара з Флориди (США) Кортні Вілсон та Шеніта Джонс влаштували власне весілля у чужому будинку за майже 6 млн доларів. Однак свято зіпсував власник нерухомості.

Про це повідомляє американське видання Sun-Sentinel.

Вранці у день весілля молодята прибули до “свого” будинку, але виявили, що у розкішній садибі з 9 спальнями та 15 ванними кімнатами, знаходиться справжній власник.

Господар будинку Хенкок-роуд Натан Фінкель не очікував побачити сотню незнайомців біля воріт. Він відразу зателефонував 911 й повідомив про весілля, яке запланували без його відома.

“Біля моїх воріт знаходяться люди, які вдерлися у моє майно. І вони продовжують переслідувати мене, телефонуючи мені. Вони кажуть, що тут влаштовують весілля, і це Боже послання. Я не знаю, що відбувається. Я хочу, щоб це зупинилося”, – сказав чоловік диспетчеру.

У ЗМІ також з’явилося запрошення, яке пара надсилала своїм гостям. У ньому йдеться про те, що молодята організовують весілля у садибі площею 7,5 акрів з боулінгом, театром, бібліотекою, ліфтом, приміщеннями для персоналу, освітленим тенісним кортом, альтанкою з барбекю та басейном у курортному стилі з водоспадом, гіркою та гідромасажною ванною на вулиці.

“Ми маємо честь вітати вас у нашому омріяному будинку, щоб поділитися цією особливою подією. Ми раді відсвяткувати нашу з вами шлюбну вечірку і сподіваємось на чудовий вечір, вишукане свято й танці”, – заявили молодята.

Наступного дня гостей запросили на недільний пізній сніданок, де їм мали “подавати смаколики від відомого шеф-кухаря”.

Адвокат постраждалого Кіт Поліакофф повідомив, що Вілсон кілька разів напередодні весілля переглядав садибу, яку виставили на продаж. Чоловік фотографував її та стверджував, що зацікавлений у купівлі.

“Через кілька місяців цей хлопець запитав Натана, чи не може він використати задній двір для його весілля. Натан сказав ні”, – зазначив адвокат.

Однак Вісон все одно розіслав запрошення із цією адресою.

“Хлопець припустив, що це вільний будинок, і не підозрював, що Натан мешкав тут. Цей хлопець навіть не підозрював, що він там живе. Уявіть, який шок мав бути на його обличчі, коли він з’явився біля воріт, а власник був удома”, – сказав адвокат.

Фінкель відмовився від будь-яких звинувачень. Пара та гості поспішно покинули територію садиби.

Вілсон відмовився коментувати своє зіпсоване весілля.