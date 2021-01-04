Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса потеряла сознание, гуляя с собаками 24 декабря, и была госпитализирована в больницу Сидар-Синар в Лос-Анджелесе. Она умерла в воскресенье, как сообщил The Hollywood Reporter ее давний друг и представитель Майк Пингел. Это не было связано с COVID-19, причина смерти пока не сообщается.

“Я опустошен. Она была блестящей и красивой, и я чувствую, что потерял свет. Сказать, что она была ангелом – это не сказать ничего. Она самым милым человеком, которого вы когда-либо могли встретить, у нее было огромное сердце. Она любила своих поклонников, и я не думаю, что она понимала, как много значила для них”, – сказал Пингель.

Робертс занималась модельной карьерой и появлялась в телевизионной рекламе, прежде чем в 1975 году снялась в фильме ужасов “Принудительный выход”. У нее было несколько ролей в фильмах, которые позже стали культовыми, включая комедию 1977 года “Ракетка” и фантастический эпос 1982 года “Повелитель зверей”. Она также сыграла главную роль в приключенческом фильме Columbia Pictures 1984 года “Шина: Королева джунглей”, женской версии истории Тарзана.

Самая заметная главная роль Робертс в кино была в фильме о Бонде 1985 года “Вид на убийство”. В фильме, который должен был стать последним выходом Роджера Мура в качестве агента 007, она сыграла Стейси Саттон, американского геолога, ставшего целью злодея Макса Зорина в исполнении Кристофера Уокена.

После “Вид на убийство” ее другими известными фильмами были комедия “Удар телом” режиссера Родди Пайпера в 1987 году и эротический триллер 1990 года “Ночные глаза”.