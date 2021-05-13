Про це повідомляє TMZ.
Будинок вдалося продати після значного зниження початкової ціни.
Варто зазначити, що в 1979 році поліція виявила в будинку 29 тіл, що гнили. Сам маніяк ніколи не проживав в цьому будинку.
Будівлю знесли. Але через сім років на ділянці побудували новий будинок.
Нерухомість надійшла у продаж у 2019 році за 459 000 доларів, але ніхто не купував її. І ось, згідно з реєстрами власності, будинок продали за 395 000 доларів.
Джон Гейсі – американський серійний вбивця. За вбивство і зґвалтування принаймні 33 хлопців і підлітків у 1972-1978 роках засуджений до смертної кари. Став відомий у пресі, як “вбивця-клоун”. Страчений у травні 1994 року.
- Раніше повідомлялося, що відомий серійний убивця Зодіак відправив зашифроване послання в газету San Francisco Chronicle. Лише у 2020 році спеціалісти змогли прочитати лист. Залишилося розгадати зміст ще двох листів.
- На Кіпрі був виявлений серійний вбивця, який розкладав останки жертв по валізах.