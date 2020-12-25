Об этом пишет Wall Street Journal.

Покупателем ранчо стал миллиардер Рон Беркл, который был лично знаком с Джексоном.

На рынке недвижимости ранчо появилось в 2015 году и стоило $100 млн.

Через два года жилище Джексона поменяло название и числилось в реестре продавцов как ранчо Sycamore Valley, а его цена постоянно снижалась и к 2019 году составляла $31 млн.

Джексон приобрел поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов. После он переименовал его в “Неверленд” в честь сказочного острова из произведений о Питере Пэне.

Король поп-музыки прожил здесь почти 20 лет, но в 2008 году был вынужден продать ранчо за $22,5 млн из-за долгов.