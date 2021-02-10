Курьезный случай произошел с американским прокурором Родом Понтоном - он не выключил фильтр в Zoom и принимал участие в судебном заседании под видом кота.

Об этом пишет американское издание NYT.

Судебное заседание по делу о конфискации имущества проходило 9 февраля в одном из судов Техаса.

“Мистер Понтон, я полагаю, у вас включен фильтр в настройках видео”, – сказал судья Рой Фергюсон, ведущий дело.

“Ох”, – вздохнул с некоторым раздражением Понтон, но на экране это выглядело умилительно – лицо котенка было печальным, а глаза полны ужаса и стыда.

Гиббс Бауэр, другой адвокат, участвовавший в судебном заседании, надел очки и наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть прокурора-кота на своем экране, но при этом сохраняет невозмутимое выражение.

“Я не знаю, как это удалить. У меня здесь моя помощница, и она пытается это сделать. Но здесь я. Я не кот”, – сказал Род Понтон, окружной прокурор в округе Президио.

Судья Фергюсон отвечает: “Я это вижу”.

Позже Понтон сказал, что он использовал компьютер своего секретаря и что она была огорчена из-за такой ошибки.